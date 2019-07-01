Автомобиль снес конструкции поста полиции в Алматы

Пострадали водитель и пассажир автомобиля, их госпитализировали.

Серьезное ДТП произошло в Алматы по улице Новая Саина, не доезжая улицы Центральная, передает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, автомашина Nissan Qashqai двигалась по улице Новая Саина в северном направлении. В том месте, где дорога сужается, видимо, водитель авто поздно заметил это и на полном ходу залетел на бордюр.

После этого водитель потерял рулевое управление, и машина снесла две металлические опоры экологического поста полицейской службы, несколько секций металлического забора, после чего опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадали два человека - водитель и пассажир авто. С различными травмами их доставили в ближайшую больницу.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и дознаватели для выяснения всех обстоятельств ДТП.

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