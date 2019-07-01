Сагинтаев завел аккаунты в соцсетях

Новый аким Алматы Бакытжан Сагинтаев открыл аккаунты в социальных сетях

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев зарегистрировался в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter, передает Zakon.kz со ссылкой на службу по связям с общественностью акимата.

В своём видеообращении к горожанам Бакытжан Сагинтаев отметил, что приступая к обязанностям акима Алматы, он полностью осознаёт свою ответственность перед жителями города.

- Алматы – это особый город для каждого казахстанца и мы все его любим. Моя главная цель – сделать Алматы безопасным, комфортным, современным мегаполисом, где каждый алматинец имеет возможность для достойной жизни. Для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все ваши обращения и пожелания. Я хочу, чтобы мы открыто обсуждали проблемы города и стратегию его развития. Мне важна ваша поддержка в выработке и принятии решений, от которых будет зависеть судьба миллионов жителей города. Готов к диалогу с вами! - сказал аким мегаполиса.

Напомним, 28 июня указом главы государства Бакытжан Сагинтаев был назначен акимом Алматы.

Құрметті алматылықтар! Сіздермен тікелей байланыс орнату үшін Facebook, Twitter, Instagram желілерінде тіркелдім. Ақылдаса отырып, бірге жұмыс істейік! pic.twitter.com/K92L8zrOZx — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 1 июля 2019 г.

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