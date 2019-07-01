Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сагинтаев завел аккаунты в соцсетях

Новый аким Алматы Бакытжан Сагинтаев открыл аккаунты в социальных сетях

Фото : premierminister.kz1 июля 2019, 09:18

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев зарегистрировался в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter, передает Zakon.kz со ссылкой на службу по связям с общественностью акимата.

В своём видеообращении к горожанам Бакытжан Сагинтаев отметил, что приступая к обязанностям акима Алматы, он полностью осознаёт свою ответственность перед жителями города.

- Алматы – это особый город для каждого казахстанца и мы все его любим. Моя главная цель – сделать Алматы безопасным, комфортным, современным мегаполисом, где каждый алматинец имеет возможность для достойной жизни. Для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все ваши обращения и пожелания. Я хочу, чтобы мы открыто обсуждали проблемы города и стратегию его развития. Мне важна ваша поддержка в выработке и принятии решений, от которых будет зависеть судьба миллионов жителей города. Готов к диалогу с вами! - сказал аким мегаполиса.

Напомним, 28 июня указом главы государства Бакытжан Сагинтаев был назначен акимом Алматы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты