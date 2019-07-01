Сагинтаев завел аккаунты в соцсетях
Новый аким Алматы Бакытжан Сагинтаев открыл аккаунты в социальных сетях
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев зарегистрировался в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter, передает Zakon.kz со ссылкой на службу по связям с общественностью акимата.
В своём видеообращении к горожанам Бакытжан Сагинтаев отметил, что приступая к обязанностям акима Алматы, он полностью осознаёт свою ответственность перед жителями города.
- Алматы – это особый город для каждого казахстанца и мы все его любим. Моя главная цель – сделать Алматы безопасным, комфортным, современным мегаполисом, где каждый алматинец имеет возможность для достойной жизни. Для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все ваши обращения и пожелания. Я хочу, чтобы мы открыто обсуждали проблемы города и стратегию его развития. Мне важна ваша поддержка в выработке и принятии решений, от которых будет зависеть судьба миллионов жителей города. Готов к диалогу с вами! - сказал аким мегаполиса.
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Дорогие алматинцы! Для прямой связи с вами сегодня я открываю свои аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter. Готов к диалогу с вами!
Напомним, 28 июня указом главы государства Бакытжан Сагинтаев был назначен акимом Алматы.
Құрметті алматылықтар! Сіздермен тікелей байланыс орнату үшін Facebook, Twitter, Instagram желілерінде тіркелдім. Ақылдаса отырып, бірге жұмыс істейік! pic.twitter.com/K92L8zrOZx— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 1 июля 2019 г.
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