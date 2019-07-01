Утверждена предельная цена сжиженного газа на внутреннем рынке Казахстана
Она утверждена на период с 1 июля по 30 сентября 2019 года.
Фото : top.st1 июля 2019, 09:38
Приказом министра энергетики РК от 12 июня 2019 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, сообщает Zakon.kz.
Так, на период с 1 июля по 30 сентября 2019 года она составляет в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4975588-150759a9dbc89de437bf23b5113e7794
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...