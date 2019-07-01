Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Утверждена предельная цена сжиженного газа на внутреннем рынке Казахстана

Она утверждена на период с 1 июля по 30 сентября 2019 года.

Фото : top.st1 июля 2019, 09:38

Приказом министра энергетики РК от 12 июня 2019 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, сообщает Zakon.kz.

Так, на период с 1 июля по 30 сентября 2019 года она составляет в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты