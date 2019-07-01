Пассажирский автобус упал с моста развязки в Алматы

Подробности происшествия и число пострадавших уточняются.

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Алматы, передает Zakon.kz.

По сообщению очевидцев, приславших видео в паблик kris.p.almaty, авария произошла на мосту развязки Раыймбека - Саина. Автобус, судя по всему, междугородний.

Подробности происшествия и число пострадавших уточняются.

видео: kris.p.almaty

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