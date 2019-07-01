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Депутат Рады: Украинцы ошиблись в Зеленском

Страна превращается в "96-й квартал".

Фото : TVi.UA1 июля 2019, 10:40

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина", передает РИА Новости.

Рабинович признался, что во втором туре выборов главы государства он и сам голосовал за Зеленского, однако тот, по его мнению, всех обманул.

- Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", и ничего: пленных (освободили. — Прим. ред.) — плохо, тарифы — "я пошутил", мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска, — сказал депутат.

Он добавил, что страна превращается в "96-й квартал".

В апреле ЦИК официально признал Зеленского победителем выборов украинского президента: во втором туре он набрал около 73 процентов голосов избирателей. За Петра Порошенко проголосовали лишь 24 процента украинцев.


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