Александр Винокуров попал на чемпионат мира по Ironman триатлону

Лицензию на мировое первенство прославленный велогонщик завоевал на турнире Ironman в Ницце.

Генеральный менеджер казахстанской велокоманды Astana Pro Team, олимпийский чемпион по велоспорту Александр Винокуров продолжает покорение нового вида спорта - триатлона. На выходных он выиграл лицензию на участие в че6мпионате мира по "любительскому" триатлорну Ironman, передает Zakon.kz.

Лицензию на мировое первенство прославленный велогонщик завоевал на турнире Ironman в Ницце.

- Это был очень жаркий, но очень взволнованный день. Я сделал это за 7 часов 55 минут. Стал первым в моей возрастной группе, и это означает, что я снова готовлюсь к Koнa (Каилуа-Кона, Гавайи - место проведения чемпионата мира по триатлону Ironman - Авт). Большое спасибо людям, которые помогли мне достичь этого результата. Продолжаю идти вперед, - написал Винокуров в своем Instagram.

Для Винокурова это будет уже второй в жизни чемпионат мира по триатлону Ironman. В прошлом году Александр выиграл там велосипедную часть, но показа суммарное время в 9 часов 13 минут и 38 секунд, он занял 7-ое место в общем зачете его возрастной категории.

Главный старт сезона по так называемому любительскому триатлону Ironman проходит ежегодно на Гавайях. Туда попадают только те участники, кто занимал призовые места на турнирах Ironman в течение года. На Гавайях всем участникам традиционно приходится преодолеть 3,8 километра плавания, ветряных 180 километров велоэтапа и жарких 42,195 километра бега.

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии cостоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 2,4 мили (3,86 км), заезда на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и марафонского забега на 26,2 мили (42,195 км). Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Альберт Ахметов

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