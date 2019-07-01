Мужчину убили осколком стекла в Алматинской области

Убийцей оказался безработный 49-летний сельский житель.

Подозреваемый в убийстве безработный мужчина задержан полицейскими Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, 29 июня в больницу города Каскелен с резанным ранением в шею был госпитализирован 50-летний мужчина. Несмотря на усилие медиков, он скончался, не приходя в сознание. При выяснении личности погибшего полицейские установили, что его часто видели среди наемных работников на местной трудовой площадке. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, стражам порядка удалось в течение полутора суток раскрыть преступление и задержать подозреваемого в его совершении.

- По подозрению в причастности к преступлению задержан 49-летний безработный из соседнего села Иргели. Как выяснилось, оба были знакомы друг с другом – подозреваемый мужчина, как и потерпевший, перебивался случайными заработками. Ссора между мужчинами переросла в драку, во время которой подозреваемый использовал осколок стекла, ставшим в итоге орудием преступления. По факту проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции также дополнили, что на время расследования задержанный мужчина взят под стражу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!