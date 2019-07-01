"Астана Опера" отправляется на гастроли в Ташкент

Руководить симфоническим оркестром будет Алан Бурибаев.

В рамках Года Казахстана в Узбекистане труппа театра "Астана Опера" представит на гастролях в Ташкенте шедевры казахстанской и мировой классики – 10 июля оперу "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди и 13 июля оперу "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини, сообщает пресс-служба театра.

Гастроли пройдут на сцене Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Нужно отметить, что это первый тур в истории театра "Астана Опера" в Узбекистан. Оперу "Абай" в гастрольную афишу включили неслучайно, ведь буквально через год мировое музыкальное сообщество будет отмечать юбилейную дату – 175-летие со дня рождения великого казахского поэта, композитора, просветителя и мыслителя Абая.

Узбекская публика сможет познакомиться с великолепными голосами, а также блистательной игрой знаменитых артистов – Сундета Байгожина, Салтанат Ахметовой, Меира Байнеша, Беимбета Танарыкова, Талгата Галеева, Татьяны Вицинской, Ержана Саипова, Болата Есимханова, Рамзата Балакишиева, Шынгыса Расылхана и многих других.

Руководить симфоническим оркестром будет заслуженный деятель РК, лауреат государственной премии РК прославленный дирижер - правнук Ахмета Жубанова - Алан Бурибаев. Благодаря маэстро впервые опера "Абай" прозвучала на немецком языке на сцене театра Южной Тюрингии. Он является и дирижером-постановщиком этого спектакля в "Астана Опера". Шедевр национальной классики в исполнении столичной труппы с огромным успехом восприняла публика Италии. А в 2018 году за эту постановку участники творческого коллектива "Астана Опера" получили Государственную премию РК.

С уверенностью можно сказать, что опера "Абай" - это визитная карточка культуры и искусства Казахстана.

Напомним, что в апреле Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев открыли Год Казахстана в Узбекистане. В своих речах Главы государств отметили давние традиции дружбы и добрососедства, объединяющие Казахстан и Узбекистан.

Гастрольную программу 13 июля продолжит опера Дж. Пуччини "Мадам Баттерфляй". Дирижер-постановщик – Алан Бурибаев, режиссер – Лоренцо Амато, сценограф - легендарный Эцио Фриджерио, художник по костюмам - обладательница премии "Оскар" Франка Скуарчапино.

Опера Джакомо Пуччини – история большой, чистой любви молодой гейши, получившей имя Чио-Чио-сан (Бабочка) за красоту и изящество. Она полюбила американского офицера Пинкертона, легкомысленного человека, привыкшего, по его словам, "срывать цветы, где только можно".

Главные партии готовятся исполнить: заслуженный деятель Казахстана, кавалер Ордена Звезды Италии Медет Чотабаев, который создаст образ беззаботного любителя приключений Пинкертона. Непростую партию Мадам Баттерфляй исполнит Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай. Преданную служанку Сузуки представит заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина. Благородный образ американского консула Шарплеса воплотит на узбекской сцене Заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев.

Завораживать внимание публики будет целый мир, созданный на одной сцене. Для этого были использованы уникальные полномасштабные конструкции: 18-метровый бассейн, в котором, кажется, можно увидеть отражение и солнца, и звезд. Восхищают и традиционные дома-минки, сделанные из дерева, бамбука, а интерьеры украсят ветками сакуры и рисунками.

Начало спектаклей в 19:00.

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