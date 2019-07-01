Шукеев раскритиковал чиновников за восстановительные работы в Арыси

Все должны жить здесь.

24 июня, неделю назад в воинской части Арыси произошла серия взрывов. Жители небольшого городка были эвакуированы. Спустя пять дней после очистки города все вернулись в свои дома. Вместе с арысцами в разгромленный город приехал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Он будет жить и следить за восстановлением Арысь месяц, передает Zakon.kz.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев провел недельное аппаратное совещание. На повестку дня был вынесен вопрос восстановления города Арыси.

- Где все замакимы областей, которые отвечают за восстановление домов в каждом секторе? Я здесь живу и буду жить весь месяц, поэтому тоже все должны жить здесь, - отметил Умирзак Шукеев.

- По основным улицам должны быть указатели. Что, где находится, все телефоны. Сотовые телефоны должны быть указаны замакима области, замакима района и ответственного от акимата. Чтобы они были включены днем и ночью, - сказал Шукеев.

Глава региона, обсудив вопросы восстановления горда Арыси в короткие сроки, создания условий для жителей, подчеркнул, что эту важную работу нужно выполнять с чувством патриотизма, от всей души.

- Я пробуду здесь 1 месяц и лично проконтролирую ход строительства. Если какой-либо из районов не сможет организовать работу, ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей. А если халатность проявят ответственные области, буду докладывать главе Правительства. Мы должны оперативно решать проблемы населения, – сказал аким.

Он дал поручения по активизации работы по 17 секторам.

Работу каждого сектора будут координировать заместители акима региона, акимов городов и районов, один представитель из города Арыси, всего 51 человек. Будут созданы отдельные штабы, ежедневно производится сбор сведений о строительстве домов, распределении гуманитарной помощи, соблюдении безопасности информировании жителей и по другим вопросам.

На сегодня ведутся работы по проверке домов, рассчетам проектной стоимости строительных работ. В некоторых домах уже заменяются окна. По всем секторам работы по проверке домов, составлению актов близка к завершению. Определены подрядчики, сформированы строительные бригады.

По информации пресс-службы акима области, Шукеев обратил внимание на то, что фасады, кровля многоэтажных домов должны быть в едином стиле. К распределению продуктов и другим работам нужно привлекать местных активистов.

На совещании были также рассмотрены вопросы бесперебойного обеспечения города водой, электричеством, организации детского отдыха, соблюдения пожарной безопасности, своевременного начисления адресной помощи.

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