Жара на юге Казахстана скоро отступит
Это связано с прохождением атмосферных фронтов смещающихся с западных районов республики и с Южного Урала.
Фото : matrica.kz1 июля 2019, 14:03
На юге Казахстана ожидается ослабление жары в ближайшие 3 дня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
- Ослабление 40-градусной жары и кратковременные дожди с грозами ожидаются в южном регионе Казахстана. И связано это будет с прохождением атмосферных фронтов смещающихся с западных районов республики и с Южного Урала, - сообщили синоптики.
А на северные области вместе с фронтами смещается высотный циклон, который вызовет дожди на большой части Казахстана, в северных и центральных областях местами сильные дожди, шквалистое усиление ветра, град, и температуру воздуха ниже средних многолетних значений.
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