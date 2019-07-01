В столице установят памятник погибшим при пожаре пяти сестрам

В планах реализовать проект к годовщине трагедии.

В столице Казахстана планируют установить памятник пяти сестрам, погибшим при пожаре во времянке. Об этом сообщил президент Общественного Фонда "Республика-Регион-Развитие" Галым Байтук, передает Zakon.kz.

- Трагедия погибших зимой в Астане при пожаре пяти маленьких девочек оставила в сердцах людей разный след. Для родных это непоправимое горе сродни душевной смерти, для соседей страшная память на долгие годы. Для всех прочих обывателей это ещё одна жуткая новость, которая в принципе, как и все трагедии не касающиеся нас лично, расстворяется и забывается в круговерти жизни.... Для чиновников это выговоры, наказания, новые задания, как и впрочем новые тендеры. Но вкупе трагедия стала катализатором социальных реформ и нового витка гражданской активности. Многодетные матери объединились для решения жилищных проблем, общественники активно стали выступать за увеличение социальной поддержки и главное власть стала меняться, - отметил он на странице в Facebook.

По его словам, в мире таким знаковым трагедиям, которые стали катализатором изменений, как в государстве, так и в менталитете людей, ставят памятники и мемориалы.

- Основная тема таких памятников - позыв "чтобы помнили!". И вот пришла идея поставить памятный мемориал и погибшим девочкам, который уже творчески реализует наш друг Olzhas Muhamedi. В планах реализовать проект к годовщине трагедии в феврале будущего года.... После утверждения предварительного эскиза проекта, посчитаем бюджет. Чтобы собрать пожертвования на реализацию проекта, наверное создадим отдельную закрытую группу на ФБ, все желающие активно участвовать в поддержке проекта будут приняты в эту группу. Почему закрытую? Просто по опыту знаю, что в таких делах появляются много "транзитных пассажиров", от которых никакой помощи, а только много лишних слов, - отметил Галым Байтук.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их родители были на работе в момент возникновения пожара.

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