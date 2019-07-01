Алматинское судебное преткновение

Информация крайне противоречивая и требует тщательного изучения.

Судебная система Казахстана попала в настоящий кризис, выход из которого только один - возврат к соблюдению норм и законов страны, в которой вершится правосудие. Сегодня же Верховный суд практически в полном составе продемонстрировал полное безразличие к его основам.

Все началось с появившейся информации, что 1 июля в Алматинском городском суде представят нового председателя. По информации источников, им должен был стать Нурсерик Шарипов, до последнего момента возглавлявший Карагандинский областной суд. Через некоторое время появляется другая информация о том, назначение нового председателя горсуда Алматы может и не состояться, а на утро назначено совещание в городском суде, где Нургазы Абдиканов даст объяснения коллегам.

После совещания удалось встретиться с ним и задать несколько вопросов.

В первую очередь он полностью подтвердил ход описываемых событий и дал свои комментарии. Первое, он сказал, что не подавал заявление об увольнении и остается председателем городского суда. Не был отстранен. Также то, что оснований для его отставки нет. Второе, он не присутствовал на пленарном заседании ВС, на котором принималось решение о назначении нового городского судьи. Третье, по его мнению, все, что происходит сейчас, нарушает закон республики Казахстан и дискредитирует судебную систему.

Назначения судей - это зона ответственности президента, и недавно избранному главе государства сейчас сложно разобраться в подковерных играх судебного корпуса. Процедура же назначения и отстранения судей очень сложная, многоступенчатая, чтобы в идеале обеспечить их независимость. Структура выстроена таким образом, чтобы максимально защитить от давления, включая отстранение от должности, как инструмента борьбы.



Как все было? 28 июня, в минувшую пятницу, на пленарной сессии Верховного суда были представлены две вакансии - главы городского суда и председателя коллегии по уголовным делам. По закону это возможно лишь в том случае, если место освободилось. Как говорилось ранее, вариантов там не так уж и много: добровольный уход в отставку, отстранение указом президента, смерть судьи, но, в конечном итоге, место, на которое назначают нового судью, должно быть вакантно. При этом данных об отстранении, увольнении или добровольной отставки на день собрания не было. Участвующие в пленарном заседании коллегии проголосовали за предложенную кандидатуру Нурсерика Шарипова прекрасно зная, что Абдиканов остается действующим председателем городского суда. При этом, как мы поняли из слов председателя городского суда Абдиканова, он на коллегии не был. Получается, что все, кто присутствовали на голосовании, не просто нарушили этические нормы, но и полностью проигнорировали законы республики и правила назначения на должности. Нарушал закон и Шарипов, согласившийся выставить свою кандидатуру.

Таким образом, Верховный суд чуть ли не в полном составе дискредитировал себя, нарушая все допустимые нормы и законодательство. Вполне возможно, что Жакып Асанов мог принять это решение по рекомендации одного из коллег, который давно метит на его место, и нет ничего лучше, чем дать «правильный совет» в рамках крестового похода за «чистоту рядов». Ввергнув одну из ветвей власти в хаос, бывший прокурор, а ныне председатель верховного суда оголил главную проблему казахстанских судов.

Если законы и правила попираются на самом верху и относительно самых влиятельных судей, то что говорить о «маленьких людях», вершащих правосудие. Нет более страшного места для казахстанца, чем казахстанский «справедливый суд», но, оказывается, он так же страшен и для судей, для которых это работа. О какой независимости можно говорить в таком случае, как требовать исполнения законов, если любого судью можно снять просто собрав пленарное заседание, на котором никто не задаст вопрос, а правильно ли мы делаем, а не нарушаем ли мы законы, за которые государство нас уполномочило сражаться и защищать интересы граждан. А после предложат написать заявление об отставке задним числом.

Выход из ситуации есть. Нужно вернуться в русло закона. В первую очередь, если пленарное заседание состоялось, то должен быть составлен официальный протокол с повесткой и принятыми решениями. После чего нужно собраться снова и признать принятые решения незаконными, определить меру ответственности за это. После чего представители Верховного суда должны дать разъяснения, как так получилось, кто конкретно настаивал на несоблюдении законов и процедур, и почему нужна была такая спешка в вопросе смены судьи города Алматы.

Ситуация в стране резко поменялась, вопросы демократизации процессов, соблюдения прав и законных интересов всех участников процессов, независимость судей, их компетентность выходит на первый план. Верховный суд - это высший судебный орган, который должен выставлять планку качества работы, но если там игнорируется законы, чего ждать, кроме ухудшения

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