Как БРК помогает улучшить бизнес при рассмотрении заявок

Банк не останавливается на достигнутых результатах, планируется и дальше упрощать процедуры для клиентов.

В АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" холдинга "Байтерек") почти вдвое сокращены сроки рассмотрения заявок от потенциальных заемщиков, а также оптимизированы процедуры рассмотрения кредитных заявок, что позволяет клиентам Банка уже на ранней стадии увидеть недостатки своих бизнес-планов. Об этом сообщает издание "Kursiv" со ссылкой на интервью со старшим банкиром Дирекции по работе с клиентами Анной Ярошенко.

По данным издания, процесс рассмотрения заявок в БРК сейчас можно назвать безвозмездной консультационной помощью предпринимателям, которая позволяет выявить все "узкие" места в их планах, усовершенствовать проекты до начала их реализации – и, как следствие, избежать финансовых потерь. В Банке произошли значительные изменения в части оптимизации процедуры рассмотрения заявок, к примеру, сейчас процедура рассмотрения заявок происходит в три этапа: бизнес –предложение, индикативный анализ и банковская экспертиза. По словам старшего банкира Дирекции по работе с клиентами Анны Ярошенко, учитывая особый мандат организации и сложность рассматриваемых проектов, не только по своей капиталоемкости, но и по технической составляющей, ожидать совсем уж коротких сроков рассмотрения не стоит априори, ведь они, соответственно, требуют больших трудозатрат. Здесь сроки рассмотрения проектов напрямую связаны с их спецификой.

На текущий момент длительность рассмотрения заявок сократилась со 130 до 75 рабочих дней. Мы перестраиваем свой бизнес-процесс с учетом пожеланий и замечаний со стороны заемщиков, настраиваем коммуникации и, уже на основе совместного диалога, прорабатываем проблемные участки – это именно то, над чем мы работаем: стараемся быть Банком с минимальным уровнем риска и с наиболее эффективным использованием ресурсов.

Если раньше потенциальный заемщик изначально должен был подготовить значительное количество документов и в течение месяца, а иногда и более, ждать ответа, будет ли его заявка рассматриваться дальше, то теперь БРК разбил рассмотрение заявок на три этапа. Сейчас уже на первичном этапе, который занимает в среднем 7-10 рабочих дней, предприниматель понимает, подпадает ли его проект под мандат Банка.

Не секрет, что у БРК особая миссия – финансирование масштабных проектов, нацеленных на диверсификацию экономики страны и увеличение ее эффективности. В этой связи у Банка существует ряд ограничений по финансированию некоторых отраслей, и сейчас, проведенная оптимизация позволяет на начальной стадии проговорить это обстоятельство с подавшими заявку предпринимателями. Более того, для непосредственной работы с заемщиком, централизованной координации работы над проектом Банк специально выделил фронт-офис. Другими словами, клиентам БРК теперь не нужно отрабатывать свой проект отдельно с юристами, технической службой и другими структурными подразделениями.

Первый этап - это первичный отбор или бизнес-предложение. От клиента на данном этапе требуется предоставление анкеты, в которой он консолидирует всю информацию по проекту – историю компании, состав ее участников, обеспечение, агрегированные проектные показатели и т.п. Дополнительно к анкете представляется справка с налогового органа об отсутствии задолженности, справки с обслуживающих банков и согласие клиента на изучение его кредитной истории. То есть на первом этапе пакет документов минимален, он не требует материальных вложений от заемщика и пройти его не сложно, он занимает в среднем 7-10 рабочих дней.

Второй этап – это индикативный анализ. Индикатив более сложен и занимает от 30-ти до 35 рабочих дней. На этом этапе нужна более подробная информация. В частности пакет необходимых документов состоит из 21 раздела, включая информацию о клиенте, финансовую отчетность, бизнес-план проекта, информацию о контрагентах. Большинство из этих документов уже имеются у клиента, ему нужно их просто сформировать, консолидировать и предоставить Банку. Можно сказать, что на этом этапе рассматривается намерение Банка участвовать в финансировании проекта и обговариваются предварительные условия. Индикативный анализ позволяет заемщику понять, нужно ли привлекать дополнительных кредиторов и инвесторов.

Третий этап – завершающий. Здесь привлекаются внешние эксперты, которые подтверждают проработанность проекта по маркетинговой и технической частям, и, если потребуется, дают юридическую оценку. Эксперты подтверждают объем рынка, ведь мало построить завод, нужно, чтобы его продукция была еще и востребована. И эта третья, независимая сторона дает оценку, будет ли спрос на продукцию проекта, подтверждает обеспеченность сырьем и инфраструктурой, энергоресурсами. Третий этап занимает до 37 дней. На этом этапе клиент несет определенные финансовые затраты, связанные с заказом внешних оценок, однако они позволяют произвести многостороннюю оценку целесообразности и исполнимости реализации проекта. Банк финансирует сложные проекты и щепетильность при их рассмотрении только на пользу проекту.

Тем не менее, представители Банка подчеркивают, все указанные по трем этапам экспертизы сроки выдерживаются только при условии своевременного предоставления клиентами полных пакетов документов.

Зачастую сам проект дорабатывается благодаря помощи со стороны БРК. Если, к примеру, заемщик идет в проект без залогового обеспечения либо с их недостатком, Банк обязует предпринимателя усилить эту часть, проработать дополнительные виды залогов, гарантий. Достаточно часто привлекаются эксперты, которые помогают клиенту определиться по маркетинговой составляющей. Таким образом, сам предприниматель к конечной стадии получает действительно продуманный, структурированный проект, а Банк максимально закрывает риски по проекту для себя и для клиента.

БРК не стремиться конкурировать с коммерческими банками, и условия кредитования для крупного бизнеса здесь весьма привлекательны и по срокам кредитования, и по ставкам. Ставка вознаграждения в БРК, так же как и в других банках, формируется от стоимости фондирования, привлекаемого Банком и от маржи, зависимой от риск-профиля клиента. Кредитные рейтинги БРК позволяют дешевле привлекать деньги на внутренних и внешних рынках. Более того, Банк Развития является оператором государственных программ развития, бюджетные средства существенно снижают стоимость и делают привлекательными условия для конечных клиентов. Сравнительно недавно Банк внедрил новые инструменты, которые могут помочь при нехватке залогов: облигационный заем, проектное финансирование и долевое финансирование через дочернюю организацию Банка - DBK Private Equity Fund, созданный совместно с АО "Казына Капитал Менеджмент".

- Банк интересен бизнесу из-за выгодных условий финансирования для крупного бизнеса. Это и сравнительно низкая ставка вознаграждения и длительные сроки кредитования. БРК также более гибок по залогам. Учитывая тот факт, что БРК зачастую финансирует проекты с нуля, мы понимаем, что на большой проект достаточно тяжело собрать нужное количество твердых залогов, движимого и недвижимого имущества. Мы готовы рассматривать залог активов и денежных средств, поступающих в будущем. То есть клиент нам приносит ЕРС-контракт, который предусматривает строительство завода под ключ, мы его оцениваем на предмет проработанности рисков, а затем берем в залог наряду с другими видами залогов. Так же обстоят дела и с доходами, поступающими в долгосрочной перспективе. Если у клиента гарантированный сбыт своей продукции, то мы можем принять в виде обеспечения доходы, поступающие в будущем, - подчеркивает г-жа Ярошенко.

Банк не останавливается на достигнутых результатах, планируется и дальше упрощать процедуры для клиентов. В планах на будущее – внедрение дистанционного обслуживания, для того чтобы клиент взаимодействовал с Банком через личный кабинет. Это позволит БРК быть прозрачным во всех своих процедурах, а заемщикам – прибегать к его услугам без физического присутствия.

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