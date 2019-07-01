Часть земель Алматинской области хотят передать Жамбылской области

Будет передано почти 1100 гектаров.

Постановление об изменении границ Алматинской и Жамбылской областей размещено Министерством национальной экономики для публичного обсуждения на сайте открытых НПА, передает Zakon.kz.

- В соответствии с подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Изменить границы Алматинской и Жамбылской областей путем включения части земель Жамбылского района Алматинской области в границы Кордайского района Жамбылской области, общей площадью 1091,78 гектаров, согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Местным исполнительным органам Алматинской и Жамбылской областей принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.

В приложении к постановлению указаны участки, которые намерены отнести к Жамбылской области. Так, отойдут земли, находящиеся в ведении РГУ "Гвардейская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны РК, РГУ "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства образования и науки, РГУ "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства образования и науки, РГУ "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства образования и науки, "Алматинский военный совхоз".

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