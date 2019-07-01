Назначен новый гендиректор "Қазақ радиолары"

Им стала Нуржан Мухамеджанова.

Нуржан Мухамеджанова назначена генеральным директором ТОО "Қазақ радиолары", передает Zakon.kz.

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Нового руководителя радиокомпании представила председатель правления РТРК "Qazaqstan" Ляззат Танысбай.



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ТОО "Қазақ Радиолары" включает в себя Qazaq radiosy, радио Shalqar, радио Астана, радио Classic.

Мухамеджанова Нуржан Жалауовна трудовую деятельность начинала с должности редактора детских и молодежных программ на Казахском радио, затем занимала должность начальника отдела и главного редактора. В 1991 году была назначена главным редактором редакции информационно- аналитических программ "Шалқар" на Казахском радио. С 1992 по 1994 годы - первый заместитель генерального директора Казахского радио и политический обозреватель. В 1997 году являлась сотрудником пресс-службы Президента РК, с 1997 по 2006 годы работала заместителем директора представительства Международной организации "Internews Network" в Казахстане, затем должность исполнительного директора. В 2006 году была назначена первым заместителем исполнительного директора ТРК "31 канал", с 2008-2011 годы являлась генеральным директором ТРК "31 канал". 2008-2010 года возглавляла Национальную Ассоциацию Телерадиовещателей Казахстана. В июле 2011 года была назначена председателем правления АО "РТРК "Қазақстан". В 2016 году была назначена первым заместителем председателя телерадиокорпорации "Қазақстан".

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