Назначен глава департамента информации и коммуникаций Минобороны РК

Капитан 1-ранга Бурамбаев С.Ж. освобожден от ранее занимаемой должности в связи с назначением на другую должность.

Назначен начальник департамента информации и коммуникаций Министерства обороны РК. Им стал Данияр Альжанов, передает Zakon.kz со ссылкой на Twitter руководителя оборонного ведомства Нурлана Ермекбаева.

"Назначил начальником Департамента информации и коммуникаций Данияра Альжанова. Поставил перед ним ряд задач по совершенствованию информационной работы и выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия со СМИ",- написал Ермекбаев.

Альжанов Данияр Бейсенгалиевич родился 31 марта 1985 года в КазССР.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Карагандинской государственный университет им Е.А. Букетова (2007), специальность "История, основы права и экономики"; Университет Лестера по программе "Болашақ", магистра, Великобритания (2016), специальность "Управление человеческими ресурсами и Обучение персонала"

Трудовой стаж:

· Работал в отделе образования города Караганды (2007-2008);

· Сотрудник Комитета по делам молодежи Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (2008-2010);

· Работал на разных позициях в социально-культурной сфере акиматов Осакаровского района, городов Шахтинска и Караганды, в управлении внутренней политики Карагандинской области (2010-2012);

· Сотрудник системы Министерства информации и коммуникаций (2012);

· Эксперт управления печатных СМИ Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2012-2014);

· Главный эксперт управления печатных СМИ и информационной работы на интернет-ресурсах Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2016);

· Руководитель управления Комитета информации МИК РК (2016-2017);

· Заместитель председателя Правления АО "Казконтент" (09.09.2017-07.2018);

· Директор Департамента политической работы партии "Нұр Отан" (с 07.2018)

Назначил начальником Департамента информации и коммуникаций Данияра Альжанова. Поставил перед ним ряд задач по совершенствованию информационной работы и выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия со СМИ — Yermekbayev_online (@NYermekbayev) 1 июля 2019 г.

Капитан первого ранга Cерик Бурамбаев освобожден от ранее занимаемой должности в связи с назначением на другую должность.

"Поблагодарил Бурамбаева С.Ж. за внесенный вклад в информационно-разъяснительную работу Вооруженных сил, налаживание контактов с журналистами и молодежью", - отметил Н. Ермекбаев.

Капитан 1-ранга Бурамбаев С.Ж. освобожден от ранее занимаемой должности в связи с назначением на другую должность. Поблагодарил Бурамбаева С.Ж. за внесенный вклад в информационно-разъяснительную работу Вооруженных Сил, налаживание контактов с журналистами и молодежью — Yermekbayev_online (@NYermekbayev) 1 июля 2019 г.

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