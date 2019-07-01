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Токаев принял ректора КазНУИ

Глава государства был проинформирован о состоянии казахстанского музыкального искусства.

Фото : Акорда1 июля 2019, 19:12

1 июля Касым-Жомарт Токаев принял ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаеву, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформирован о состоянии казахстанского музыкального искусства, основных тенденциях современного профессионального музыкального образования и перспективах трудоустройства выпускников творческих учебных заведений.

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости совершенствования кадрового потенциала, обновления материально-технической базы учебных заведений, их оснащения современным оборудованием и инструментами.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и профильному министерству.


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