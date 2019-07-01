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Король Саудовской Аравии позвонил Токаеву

В ходе разговора главы государств выразили готовность к дальнейшему развитию разнопланового двустороннего сотрудничества.

Фото : regnum.ru1 июля 2019, 20:30

1 июля состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе разговора главы государств выразили готовность к дальнейшему развитию разнопланового двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев сообщил собеседнику о поддержке Казахстаном саудовской инициативы по продлению до конца 2019 года срока действия соглашения ОПЕК+, которое предусматривает сокращение объемов добычи нефти в ключевых странах-производителях углеводородов.

Стороны также договорились поддерживать практику обмена визитами на высшем и высоком политическом уровне.

Телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.


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