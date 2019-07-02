Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге и устроили погром

Также они изрисовали черной краской стены и герб в зале заседаний, сорвали со стен портреты, сломали мебель.

Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает РИА Новости.

Протесты начались почти месяц назад из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. В случае их одобрения Гонконг сможет выдавать подозреваемых даже при отсутствии соглашений об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Противники рассмотрения поправок с самого утра понедельника ведут себя крайне агрессивно.

Протестующие в касках, масках и перчатках несколько часов пытались разбить закаленные стекла в окнах и дверях парламента с помощью труб и металлических предметов.

После того как им это удалось, они устроили в здании погром, изрисовали черной краской стены и герб в зале заседаний, сорвали со стен портреты, сломали мебель.

Участники протестов выстроили баррикады из ограждений и подручных материалов, чтобы полиция не смогла к ним пробраться.

Правоохранительные органы до сих пор не вмешивались в происходящее, но некоторое время назад полиция потребовала покинуть район заксобрания, так как готовится зачистка территории. Власти предупредили, что в случае оказания сопротивления будет применена сила.

После этого многие протестующие разошлись, в заксобрании остаются около 30 человек.

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