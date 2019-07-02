Офис Facebook эвакуировали из-за вещества, изобретенного в нацистской Германии

Зарин получил название в честь его исследователей.

Два человека, возможно, пострадали от зарина в используемом Facebook почтовом отделении в Менло-Парке (штат Калифорния), передает РИА Новости.

То, что в одной из посылок, возможно, содержится зарин, сообщил местный телеканал NBC Bay Area со ссылкой на местных пожарных.

В настоящий момент двое рабочих чувствуют себя нормально, признаков отравления не выявлено, отмечает телеканал.

Зарин - отравляющее вещество нервно-паралитического действия, открыт в 1938 году в Германии, получил название в честь его исследователей. Жидкость без цвета и запаха, относится к нестойким отравляющим веществам, которые сохраняют капельно-жидкий вид при положительных температурах несколько часов, а при отрицательных - несколько суток. Стойкость зарина также зависит от примесей, которые используются для его синтеза.

При воздействии зарина у человека сперва затрудняется дыхание, появляется рвота, со временем теряется контроль над функциями организма, жертва задыхается, смерть наступает от остановки сердца. Конвенция о химическом оружии, вступившая в силу в 1997 год, запрещает его производство, накопление, применение.

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