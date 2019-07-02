Продление сделки по сокращению добычи нефти не отразится на Казахстане

В этом году Казахстан планирует добыть 89 млн тонн нефти.

В кулуарах правительства первый заместитель министра энергетики РК Махамбет Досмухамбетов прокомментировал продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Нет, я думаю, что не отразится, поскольку сегодня добычу практически мы ведем по плану. И, с учетом всех капитальных ремонтов, остановок в этом году, 89 млн мы планируем добыть. И я думаю, что сегодня задача же не повышение цены, а в том, чтобы не снизилась критично для производителей, - сказал он.

По его словам, это договоренности, которые позволят держаться на текущем уровне.

- Так что надеюсь, что это договоренности, которые позволят держаться на текущем уровне, как минимум. Поэтому я не ожидаю, что будет увеличение или уменьшение по объемам добычи. Я отвечаю, что я не ожидаю, что на наших планах объема добычи отразится, - добавил Досмухамбетов.

Как сообщалось ранее, ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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