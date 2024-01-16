Минэнерго Казахстана раскрыло планы по добыче нефти на 2024 год

Более 90 млн тонн нефти планирует добыть Казахстан в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Планы по нефтедобыче на текущий год раскрыло 16 января Министерство энергетики РК.

"Казахстан планирует добыть в 2024 году 90,3 млн тонн нефти". Пресс-служба Минэнерго РК

26 декабря 2023 года вице-министр энергетики Асхат Хасенов рассказал, сколько запасов нефти есть у Казахстана и на сколько лет их хватит. Подробности здесь.