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Минэнерго Казахстана раскрыло планы по добыче нефти на 2024 год

Минэнерго Казахстана раскрыло планы по добыче нефти на 2024 год Фото: pixabay
Более 90 млн тонн нефти планирует добыть Казахстан в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Планы по нефтедобыче на текущий год раскрыло 16 января Министерство энергетики РК.

"Казахстан планирует добыть в 2024 году 90,3 млн тонн нефти".Пресс-служба Минэнерго РК

26 декабря 2023 года вице-министр энергетики Асхат Хасенов рассказал, сколько запасов нефти есть у Казахстана и на сколько лет их хватит. Подробности здесь.

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