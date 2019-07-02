Спровоцировавший конфликт на Тенгизе иностранец уволен

В целом, по информации ведомства, за медицинской помощью обратились 45 человек, 22 из которых отвезли в Атырау.

Иностранный сотрудник, спровоцировавший конфликт между рабочими на Тенгизе, уволен. Руководство компании займется расследованием инцидента. Об этом в кулуарах правительства сообщил первый заместитель министра энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я вчера встречался с руководителем ССЕР, мы обсудили ситуацию. Он мне подтвердил, что человек, который разместил фотографию, уволен был сразу. После этого мы обсуждали, мне сказали, что он займется расследованием, постараются выяснить. Мы также разговаривали с ТШО, руководством ССЕР, мы это обсуждали, если там есть несправедливая разница в заработной плате, то мы это будем исправлять, - сообщил Досмухамбетов.

Он добавил, что сейчас реализуются разные проекты на Тенгизе и Карачаганаке, поэтому из-за нехватки квалифицированных специалистов привлекаются иностранные работники.

- Компания ССЕР вернется на площадку. Там взаимосвязанный сложный технологический процесс по строительству заводу, поэтому чтобы обратно все синхронизировать потребуется время. Темпы сбавились, но это не значит, что работа приостановлена, - уточнил первый вице-министр.

В целом, по его словам, в медпункт обратились 45 человек, большая часть из которых были сотрудники компании ССЕР.

- Из этих 45 сотрудников, 22 потребовалось медпомощь, их отвезли в Атырау. Но к вечеру вчерашнего дня уже ни одного человека в больницах не осталось. То есть не было серьезных телесных повреждений, чтобы потребовалось длительное лечение, - заключил Досмухамбетов.

29 июня на строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения (ПБР-ПУУД) компании "Тенгизшевройл" (ТШО) произошел межличностный конфликт между сотрудниками подрядной организации CСЕР (Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore).

Отмечалось, по состоянию на июнь 2019 года на проекте ПБР-ПУУД Тенгиз трудится 37 900 казахстанцев и 1900 иностранных работников различных организаций.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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