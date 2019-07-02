Единая база данных очередников будет сформирована до конца года

Нередки случаи, когда бывает, что наши граждане становятся в очередь в одном городе, потом в другом и возникает путаница, существуют так называемые "двойники".

На пресс-конференции в правительстве министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр сообщил, что для распределения социального жилья и повышения прозрачности этих процессов создается единая республиканская автоматизированная база данных очередников, передает корреспондент Zakon.kz.

- Для совершенствования механизмов выдачи социального жилья, для прозрачности данного процесса, чтобы граждане, которые стоят в данной очереди видели ее продвижение и во избежание возможных нарушений в данном процессе создается единая электронная база очередников, - сказал он.

Как уточнил глава ведомства, эта база будет единая для всей страны.

- Вы знаете, что нередки случаи, когда бывает, что наши граждане становятся в одном городе, потом в другом и возникает путаница, существуют так называемые "двойники". Есть разночтения, много таких фактов, когда не совпадает ИИН. Человек меняет место жительства, меняется его социальный статус, он, допустим. Не может уже находиться в этой очереди, но продолжает там быть. Единая база будет создана до конца года, - проинформировал министр.

По его словам, это позволит актуализировать списки очередников и сделать этот процесс более прозрачным.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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