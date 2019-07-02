Мы заинтересованы в том, чтобы суд МФЦА и МАЦ рассматривали как можно больше дел – Асанов

Глава Верховного суда РК рассказал, в чем преимущество этих органов при разрешении споров.

Председатель Верховного суда Жакип Асанов призвал судей разъяснять казахстанцам право обращения в суд МФЦА и Международный Арбитражный Центр (МАЦ), сообщает Zakon.kz.

Суд МФЦА основан на принципах английского общего права по гражданским и коммерческим спорам. Его процессуальные нормы смоделированы на основе лучшей международной практики.

МАЦ предлагает максимальную гибкость сторонам в выборе правил, процедур, языка и арбитров, в т.ч. и тех, кто вошел в состав рекомендованных арбитров МАЦ.

Глава ВС рассказал, в чем преимущество этих органов при разрешении споров.

- Во-первых, наши и иностранные бизнесмены могут обратиться к 9-ти авторитетным судьям, работающим по высоким стандартам и признанным мировым арбитрам с безупречной репутацией. То есть, если стороны придут к письменному согласию использовать юрисдикцию МФЦА или МАЦ, то любой хозяйственный спор будет рассмотрен этими органами, кроме уголовных и административных дел, - сказал Асанов.

Во-вторых, по его словам, суд МФЦА внедрил электронную подачу заявок «eJustice» и процедуру ускоренного рассмотрения мелких тяжб (до $150 000). Споры разрешаются не только эффективно, но и быстро. Весь процесс можно отследить онлайн по интернету.

В-третьих, до конца 2021 года Суд МФЦА и МАЦ не будут взимать пошлину, т.е. дела рассматриваются не только эффективно и быстро, но и бесплатно.

Как отметил Асанов, суд МФЦА и МАЦ независимы, отделены от нашей судебной системы.

- Тем не менее, мы заинтересованы в их эффективной работе, т.к. это влияет на инвестиционную привлекательность нашей экономики, - подчеркнул он.

25 апреля суд МФЦА рассмотрел первое дело. Постановлением суда Жакипов поделился с судьями для ознакомления.

- Надеюсь, с большим интересом прочитаете его и поделитесь своими мыслями. Мы заинтересованы в том, чтобы в Суд МФЦА и МАЦ передавалось как можно больше дел, которые будут разрешаться по английскому общему праву, - отметил председатель ВС.

Он также отметил, что модель финансовых центров Сингапура, Гонконга, Нью-Йорка, Лондона - это отличный пример того, как хорошо работает английское общее право. Весь судейский мир учится у них. Их работа могла бы стать образцом и для нас.

- Призываю всех судей разъяснять право обращения в Суд МФЦА и МАЦ. Их преимущества доводить бизнесу, особенно на ранних стадиях подготовки дела. Это актуально для сторон, имеющих коммерческий спор с международными компаниями, - сказал Асанов.

Обратиться в МФЦА и МАЦ можно, даже если стороны уже подали иск в местный суд. Для этого достаточно соглашения между сторонами.

- Все эти меры, безусловно, создадут в Казахстане более привлекательную правовую среду для инвесторов и развития бизнеса, - заключил он.

Суд МФЦА и МАЦ были созданы по инициативе Елбасы в 2018 году в рамках Плана Нации впервые на Евразийском пространстве.

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