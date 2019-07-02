Пять тонн продовольствия было изъято у населения Арыси

Была проведена разъяснительная работа с населением, о том, что продукты питания оставленные в их домах – испортились.

Пять тонн провольствия было изъято у населения Арыси и утилизировано. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, обстановка в городе Арыси стабильная, все системы жизнеобеспечения работают, имеется электричество, восстановлено водоснабжение.

- Приняты меры санитарными службами по удалению из города продуктов питания. Была проведена разъяснительная работа с населением, о том, что продукты питания, которые остались у них дома, ввиду того, что было отключено электричество и хранились неправильно, были испорчены. В итоге, около 5 тонн продуктов питания у населения было изъято и утилизировано, - сказал он.

Кроме того, в городе проведены работы по дезинфекции ветеринарная службы провела работу по нахождению и утилизации погибших домашних животных.

Напомним, правительством было принято решение об оказании помощи жителям Арыси и восстановлении поврежденных зданий и сооружений. В связи с чем город разделен на 17 секторов. Каждый сектор закреплен за областью или городом республиканского значения. В среднем в каждом секторе находится от 400 до 500 жилых домов. На сегодня, представители всех регионов находятся в городе Арыси, созданы 17 штабов по проведению аварийно-восстановительных работ, развернуты палаточные лагеря для строительного десанта, завозятся стройматериалы, работа идет по восстановлению жилых домов.

- Параллельно экспертами ведется работа по оценке материального ущерба и оценке поврежденных зданий и сооружений. Из общего количества зданий и сооружений, по данным экспертов, порядка 6000 имеют повреждения (эта цифра не окончательная – от авт.), - добавил Беккер.

Кроме того, в черте города до сих пор работает более 1000 саперов. Их силами была очищена территория города очищена, железная дорога, сейчас проводится работа по очистке остатков боеприпасов, самих боеприпасов на прилегающей к городу территории и арсенала.

По словам представителя МВД, эта работа скоро будет завершена

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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