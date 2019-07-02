85 обращений о краже имущества поступило от жителей Арыси в МВД

Для удобства жителей города были созданы 48 следственно-оперативных групп.

85 обращений о краже имущества поступило от жителей города Арыси в МВД. Однако 13 граждан в итоге забрали свои заявления. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для удобства жителей города были созданы 48 следственно-оперативных групп, которые рассредоточены по всем улицам города, чтобы люди, посетив свои дома и обнаружив какие-то недостатки и недочеты, могли обратиться к сотрудникам полиции с заявлениями.

- С такими заявлениями поступило 85 сообщений, в том числе о краже личного имущества. Кто-то приходит с заявлениями и говорит, что у него в шкафу лежало 1 млн 800 тысяч тенге, вот они куда-то пропали эти деньги. Сразу хочу пояснить, на вчерашний день из 85 обращений после работы с сотрудниками полиции, обследованиями, дополнительных вопросов 13 граждан забрали свои заявления. К сожалению, граждане надеются, чтоесли они заявят, им возместят этот ущерб, - сказал Беккер.

Тем не менее, в Арыси действительно есть факты кражи личного имущества, в том числе угон одного автомобиля.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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