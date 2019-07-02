Лжеработники ЦОНов обманывают казахстанцев

Они сообщают гражданам, что якобы у них имеется задолженность перед бюджетом и на основании этого их ИИН могут заблокировать.

Под влияние лжеработников ЦОНов попали казахстанцы, передает Zakon.kz.

В последнее время в единый контакт центр 1414 участились жалобы граждан о поступающих звонках от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками ЦОНов. Они сообщают гражданам, что якобы у них имеется задолженность перед бюджетом и на основании этого их ИИН могут заблокировать. После этого запрашивают различную информацию, в том числе личные данные.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" официально заявляет, что сотрудники ЦОН не имеют отношения к этим незаконным действиям и рекомендует гражданам, к которым поступали аналогичные звонки обратиться в правоохранительные органы по данным фактам.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!