#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
503.42
542.08
6
Общество

Как мошенники обманывают ищущих работу казахстанцев

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 12:45 Фото: freepik
Казахстанцы получают рассылки в WhatsApp с предложением о трудоустройстве в крупнейший интернет-магазин. Якобы работать надо будет удаленно 30-60 минут в день, при этом за выполнение работы обещают от 20 до 50 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Также в объявлении ничего не говорится об условиях труда, а в качестве контакта указан телефон с кодом Великобритании.

Фото: Stopfake.kz

Эксперты Stopfake.kz подчеркивают, что это старая мошенническая схема. Поддельные вакансии – одна из излюбленных схем злоумышленников.

Стоит отметить, что об этой уловке маркетплейс Ozon предупреждал еще в 2022 году.

"На телефон приходит SMS якобы от "менеджера по найму" с предложением работать в Ozon. Предложение довольно заманчивое: работа удаленная, высокая зарплата, да еще и платят ее день в день. Все, что вам нужно сделать, – это написать по указанным в сообщении контактам. Дальше включается мошенническая схема. Вас попросят перечислить небольшую сумму денег. Объяснять это могут по-разному: агентский взнос, поднятие рейтинга продавца и т. п. Ozon никогда не берет деньги с кандидатов при трудоустройстве. Мы не просим прислать данные банковской карты или зарегистрироваться на каких-либо ресурсах. Мы также не рассылаем предложения о найме через iMessage и не просим пройти по ссылкам в Telegram. Иногда мы можем прислать короткую ссылку, по которой вы попадете на наш официальный ресурс", — говорится в официальном заявлении.

Аналитики советуют откликаться на предложения, размещенные на корпоративных сайтах компаний или проверенных платформах для поиска работы.

В противном случае вместо прибыли вы рискуете лишиться значительной суммы денег.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 12:45
Казахстанцам обещают "вернуть" украденные деньги за 36 часов

28 марта сообщалось, что прокуратура Павлодара выявила факты незаконного взимания руководством одного из реабилитационных центров, финансируемого из местного бюджета, платы за оказание специальных социальных услуг лицам с инвалидностью. Так, установлено, что глава центра заключал мнимые договора, на основании которых услугополучатели на протяжении длительного времени оплачивали центру предусмотренные за счет бюджетных средств услуги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанским блогерам напомнили об ответственности за розыгрыши в соцсетях
Общество
11:36, Сегодня
Казахстанским блогерам напомнили об ответственности за розыгрыши в соцсетях
Финпирамида действовала под видом потребительского кооператива: ущерб 300 млн тенге
Общество
09:40, Сегодня
Финпирамида действовала под видом потребительского кооператива: ущерб 300 млн тенге
Ботанический сад Алматы объявил об изменениях в работе с 1 апреля
Общество
09:30, Сегодня
Ботанический сад Алматы объявил об изменениях в работе с 1 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: