Как мошенники обманывают ищущих работу казахстанцев

Казахстанцы получают рассылки в WhatsApp с предложением о трудоустройстве в крупнейший интернет-магазин. Якобы работать надо будет удаленно 30-60 минут в день, при этом за выполнение работы обещают от 20 до 50 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Также в объявлении ничего не говорится об условиях труда, а в качестве контакта указан телефон с кодом Великобритании.

Фото: Stopfake.kz

Эксперты Stopfake.kz подчеркивают, что это старая мошенническая схема. Поддельные вакансии – одна из излюбленных схем злоумышленников.

Стоит отметить, что об этой уловке маркетплейс Ozon предупреждал еще в 2022 году.

"На телефон приходит SMS якобы от "менеджера по найму" с предложением работать в Ozon. Предложение довольно заманчивое: работа удаленная, высокая зарплата, да еще и платят ее день в день. Все, что вам нужно сделать, – это написать по указанным в сообщении контактам. Дальше включается мошенническая схема. Вас попросят перечислить небольшую сумму денег. Объяснять это могут по-разному: агентский взнос, поднятие рейтинга продавца и т. п. Ozon никогда не берет деньги с кандидатов при трудоустройстве. Мы не просим прислать данные банковской карты или зарегистрироваться на каких-либо ресурсах. Мы также не рассылаем предложения о найме через iMessage и не просим пройти по ссылкам в Telegram. Иногда мы можем прислать короткую ссылку, по которой вы попадете на наш официальный ресурс", — говорится в официальном заявлении.

Аналитики советуют откликаться на предложения, размещенные на корпоративных сайтах компаний или проверенных платформах для поиска работы.

В противном случае вместо прибыли вы рискуете лишиться значительной суммы денег.

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