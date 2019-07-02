Вор в Атырау продал свою добычу в 22 раза ниже реальной стоимости

Сейчас он задержан и водворен в ИВС.

Житель Атырау, украв велосипед стоимостью 110 тысяч тенге, продал его за 5000 и лишился свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Атырауской области.

Как сообщили в ведомстве, всего в Атырау в июне месяце было зарегистрировано более десяти фактов краж велосипедов. В основном двухколесные средства передвижения были украдены со дворов и подъездов жилых домов.

- В поиске воров существенна роль видеокамер, установленных в подъездах жилых домов. С помощью них удалось задержать двух подозреваемых 29 и 25 лет. Доказана их причастность к 11 фактам краж велосипедов. Краденое они уже успели продать случайным прохожим. Например, велосипед марки "Stels", который потерпевший оценивает в 110 тысяч, был продан жителю города за 5000 тенге. На сегодня полиция изъяла 4 велосипеда. Начато досудебное расследование по ст.188 УК РК (Кража). Как выяснилось, для 25 летнего жителя города, который на данный момент водворен в ИВС, все это не впервой. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Также полицейские настоятельно рекомендуют не оставлять велосипеды и другое имущество без присмотра либо соответствующих средств охраны.

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