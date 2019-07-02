Желтая густая жидкость течет по улице в Караганде

Использование этой смеси позволяет в 10 раз снизить возникающие силы трения бура и расширителя.

Жители Караганды заметили на улице Ерубаева желтую жидкость, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ТОО "Қарағанды Су", в июне –июле 2019 года "Қарағанды Су" производит работы по замене водопровода по пр. Н.Абдирова от ул.Гоголя до ул.Ерубаева по бестраншейной технологии протяженностью 880 м диаметром 315 мм. При производстве работ по прокладке водопроводных сетей по бестраншейной технологии используется установка горизонтально-направленного бурения.

При работе бурильного станка и формировании пилотной горизонтальной скважины, и последующем расширении ее до нужного диаметра для протаскивания рабочей водопроводной трубы применяется бентонит. Это смесь, природный минерал, который применяется для охлаждения рабочей поверхности. Использование этой смеси позволяет в 10 раз снизить возникающие силы трения бура и расширителя. Естественно, эти операции проходят в плотном, не разрытом грунте, под землей, незаметно для глаз наблюдателя, находящегося на поверхности, и без выхода бентонита на поверхность.

А в случае ослабления грунта ранее производимыми земляными работами путем его вскрытия (например, ремонт колодцев, или установка бордюров и так далее) бентонит идет по пути наименьшего сопротивления, и выходит на поверхность. Что в данном случае и произошло, 2 июля 2019 года у светофора на перекрестке ул.Ерубаева и Н.Абдирова в 11.20. Бригада ТОО "Қарағанды Су" сразу же приступила к откачке бентонита и очистке территории.

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