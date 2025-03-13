Какая специя позволяет обмануть аппетит
Фото: pixabay
Использование ванили в качестве специи позволяет обмануть организм и снизить аппетит. В этом уверена российский врач-эндокринолог Мария Калошина, сообщает Zakon.kz.
По словам специалиста, ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения.
Также, продолжает специалист Калошина, некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет.
В частности, как отмечено в публикации издания РИА Новости, корица снижает инсулинорезистентность и тем самым дает чувство насыщения пищей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Материал по теме
Для чего хозяйки добавляют сливочное масло при варке пельменей
Ранее специалисты рассказали о неожиданных полезных свойствах сала. Так, оно снижает риск инфаркта и борется с проблемами иммунитета.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript