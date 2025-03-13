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Какая специя позволяет обмануть аппетит

ваниль в коробке диета врач, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 14:42 Фото: pixabay
Использование ванили в качестве специи позволяет обмануть организм и снизить аппетит. В этом уверена российский врач-эндокринолог Мария Калошина, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения.

Также, продолжает специалист Калошина, некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет.

В частности, как отмечено в публикации издания РИА Новости, корица снижает инсулинорезистентность и тем самым дает чувство насыщения пищей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Ранее специалисты рассказали о неожиданных полезных свойствах сала. Так, оно снижает риск инфаркта и борется с проблемами иммунитета.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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