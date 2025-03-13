Какая специя позволяет обмануть аппетит

Использование ванили в качестве специи позволяет обмануть организм и снизить аппетит. В этом уверена российский врач-эндокринолог Мария Калошина, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения.

Также, продолжает специалист Калошина, некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет.

В частности, как отмечено в публикации издания РИА Новости, корица снижает инсулинорезистентность и тем самым дает чувство насыщения пищей.

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