Сын до смерти избил отца в Карагандинской области

Кроме того, местными полицейскими в течение недели, были раскрыты еще два подобных преступления.

Три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с летальным исходом раскрыли полицейские Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

- 25 июня в больницу города Темиртау с телесными повреждениями был госпитализирован 87-летний пенсионер, который скончался не приходя в сознание. В ходе проведенных опермероприятий Темиртаускими полицейскими установлен 59-летний сын потерпевшего, который признался, что в ходе ссоры с отцом нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, полицейские рассказали о раскрытии еще двух подобных преступлений.

Так 26 июня в больнице города Караганды от полученных травм скончался 53-летний мужчина. Установлен 28-летний житель региона, который признался в причинении тяжких телесных повреждений в ходе распития алкоголя.

А 29 июня в реанимации ЦБ города Жезказган от множества телесных повреждений скончался 83-летний пенсионер. В ходе следствия установлен 47-летний мужчина, который сознался в нанесении телесных повреждений потерпевшему.

Все три факта зарегистрированы в ЕРДР по ст.106 ч.3 УК.

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