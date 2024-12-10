Сын до смерти избил пожилого отца в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области произошло страшное преступление. В одном из сел трагически закончился конфликт между отцом и сыном. В пресс-службе региональной полиции предоставили Zakon.kz комментарий.
Согласно сообщению Департамента полиции (ДП) за 10 декабря 2024 года, стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своему отцу, который скончался от полученных травм.
Также отмечено, что начато расследование.
"Задержанный водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Алматинской области
Дополнительные сведения в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.
Ранее сообщалось, что у частной школы в Алматы в автомобиле найдено тело мужчины. По данным полиции мегаполиса, на теле не было видимых признаков насильственной смерти.
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