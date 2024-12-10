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Происшествия

Сын до смерти избил пожилого отца в Алматинской области

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 13:32 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области произошло страшное преступление. В одном из сел трагически закончился конфликт между отцом и сыном. В пресс-службе региональной полиции предоставили Zakon.kz комментарий.

Согласно сообщению Департамента полиции (ДП) за 10 декабря 2024 года, стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своему отцу, который скончался от полученных травм.

Также отмечено, что начато расследование.

"Задержанный водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Алматинской области

Дополнительные сведения в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что у частной школы в Алматы в автомобиле найдено тело мужчины. По данным полиции мегаполиса, на теле не было видимых признаков насильственной смерти.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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