Сын до смерти избил пожилого отца в Алматинской области

В Алматинской области произошло страшное преступление. В одном из сел трагически закончился конфликт между отцом и сыном. В пресс-службе региональной полиции предоставили Zakon.kz комментарий.

Согласно сообщению Департамента полиции (ДП) за 10 декабря 2024 года, стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своему отцу, который скончался от полученных травм.

Также отмечено, что начато расследование.

"Задержанный водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Алматинской области

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Ранее сообщалось, что у частной школы в Алматы в автомобиле найдено тело мужчины. По данным полиции мегаполиса, на теле не было видимых признаков насильственной смерти.

