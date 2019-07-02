Димаш Кудайберген рассказал о своей будущей жене
Он подчеркнул, что пока не намерен связывать себя узами брака.
Фото : Телеканал "Qazaqstan"2 июля 2019, 14:24
Казахстанский талант Димаш Кудайберген рассказал о том, когда планирует жениться и какой должна быть его спутница жизни, передает Zakon.kz.
В интервью телеканалу Qazaqstan Димашу пришлось отвечать на вопрос о том, какой он видит свою будущую супругу.
- Избранница должна быть с пониманием и хорошим воспитанием, отличаться умом, быть нежной и обладать мягким характером. А в первую очередь она должна уважать и любить родителей мужа. Где бы я ни находился, моя будущая жена в обязательном порядке должна быть рядом с моими родителями, с бабушкой и дедушкой. Она будет жить вместе с моими родителями. Я не хочу жить отдельно от близких людей, ревниво отношусь к своим родителям и поэтому хочу быть всегда рядом с ними, - поведал певец.
Он подчеркнул, что пока не намерен связывать себя узами брака, поскольку к вопросу женитьбы он относится очень серьезно.
Интервью было записано в тот момент, когда Димаш прибыл на Родину, чтобы дать сольный концерт в столице.
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