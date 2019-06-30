Как прошел концерт Димаша в столице

Собранные на выступлении деньги певец отправит арысцам.

Вечером в субботу, 29 июня, в столице Казахстана Нур-Султане состоялся сольный концерт молодого исполнителя Димаша Кудайбергена под названием "Арнау", передает Zakon.kz.

Полиция позаботилась о зрителях заранее и приняла решение заблокировать часть улиц, а к самому месту выступления подавать автобусы.

Организаторы концерта сообщили, что в проведении мероприятия приняли участие более 350 волонтеров. На концерт пришли 10 тысяч поклонников творчества молодого певца со всего мира. Очереди были огромными. На концерт пришли за три часа до начала, чтобы занять места.

Помимо прочих песен, Димаш исполнил композицию в память о Денисе Тене.

- У нас с Денисом Теном было в планах выступить дуэтом. К сожалению, нашим планам не суждено сбыться. У Дениса был талант, он очень много работал. Это один из самых ярких граждан нашего народа. Образ Дениса навсегда останется в наших сердцах, - поделился с поклонниками певец.

В конце песни родители Дениса Тена были приглашены на сцену в качестве почетных гостей. Димаш поблагодарил, что они пришли на концерт, и подарил букет цветов.

А позднее исполнитель заявил, что часть полученных от концерта средств переведет в помощь жителям Арыси.

- Хотя я часто бываю за границей, я всегда знаю новости своей страны. Когда я захожу в Интернет, я сначала смотрю на то, что происходит в моей стране. Недавно произошла трагедия в Арыси. Я решил отдать часть доходов от этого концерта в качестве помощи жителям Арыси, - сказал Димаш во время концерта.

Полное видео концерта Димаша на "Астана Арене"

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