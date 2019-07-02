Токаев: Английское право будет успешно применяться в нашей стране

По словам Касым-Жомарта Токаева, создание МФЦА является одним из инструментов Казахстана для вхождения в число тридцати развитых стран мира.

Президент Казахстана открыл здание Суда МФЦА и Международного арбитражного центра, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественной церемонии официально объявил здание Суда и Международного арбитражного центра открытым и символично ударил специальным судебным молотком.

В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул, что соблюдение принципа верховенства права способствует устойчивому экономическому развитию и доверию инвесторов.

– Мы уделяем особое внимание формированию современной, профессиональной и независимой судебной системы. Создавая Суд МФЦА и Международный арбитражный центр на принципах английского права, мы таким образом завершаем создание институциональной структуры МФЦА. Мы также реализуем одну из ключевых инициатив Первого Президента Нурсултана Назарбаева, – сказал глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, создание МФЦА является одним из инструментов Казахстана для вхождения в число тридцати развитых стран мира.

– Мы понимаем, что эта задача является крайне амбициозной. Она потребует стабильного качественного экономического роста, диверсификации, привлечения новых инвестиций и технологий. Мы не боимся реформ. Поэтому впервые на территории бывшего СССР английское право будет успешно применяться в нашей стране в рамках общей системы правосудия, – отметил Президент Казахстана.

Глава государства осмотрел специализированную выставку проектов, реализуемых в МФЦА в сферах исламского финансирования, развития человеческого капитала, инноваций и цифровизации, поддержки стартап-проектов. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой биржи МФЦА.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!