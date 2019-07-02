Сагинтаев выехал на алматинскую ТЭЦ-2

Особо прозвучала тема экологии.

Недавно назначенный на должность акима Алматы Бакытжан Сагинтаев обратил внимание на проблему экологии, передает Zakon.kz.

- Алматы город высокой гражданской активности. Моя позиция — работать вместе. Встретился с НПО города. Определили направления взаимодействия. Все мнения будут учитываться в выработке решений. Особо прозвучала тема экологии. В частности, озабоченность по ТЭЦ-2. Выезжаю на объект, - написал Сагинтаев в своем Twitter.

Алматы город высокой гражданской активности. Моя позиция — работать вместе. Встретился с НПО города. Определили направления взаимодействия. Все мнения будут учитываться в выработке решений. Особо прозвучала тема экологии. В частности, озабоченность по ТЭЦ-2. Выезжаю на объект. — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 2 июля 2019 г.

К слову, в ходе встречи с НПО Сагинтаев отметил ряд перспективных направлений по взаимодействию НПО и городских властей. В частности, градоначальник затронул вопросы экологии и качества воздуха.

- Знаю, это волнует всех горожан. Планирую детально изучить вопрос о переводе городской ТЭЦ-2 на газ. В этой связи в сфере экологии важна ваша поддержка в борьбе с загрязнением окружающей среды и озеленением города, - подчеркнул аким.

Помимо этого, были затронуты актуальные вопросы укрепления общественной безопасности и нулевой терпимости к беспорядкам и правонарушениям, развития местного самоуправления, в частности, деятельности КСК, а также прозрачности расходов городского бюджета, оказания социальной помощи многодетным семьями, трудоустройства и организации досуга молодежи и др.

На сегодня в мегаполисе насчитывается свыше 4 тыс. НПО, из которых активны порядка 1 тыс. В том числе 45 молодежных организаций, 170 религиозных объединений др.

Днем ранее Сагинтаев совершил объезд Турксибского района Алматы, где встретился с жителями и выслушал их проблемы.

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