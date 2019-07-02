В Киеве исключили вероятность признания русского региональным языком

Весной 2019 года Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Высказывание главы офиса Владимира Зеленского Андрея Богдана о том, что русский язык может быть региональным в Донецке и Луганске, не совпадает с программой партии "Слуга народа". Такое заявление сделал представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает РИА Новости.

- Мне кажется, следует рассматривать (заявление Богдана. — Прим. ред.) как личную позицию Андрея Богдана. <...> Для нас определяющим является положение конституции Украины, согласно которой единственным государственным языком на Украине является украинский язык, — заявил он в эфире телеканала ICTV.

Ранее Богдан допустил возможность признать русский региональным языком в Донбассе. При этом он подчеркнул, что юго-восток должен контролироваться Киевом, а украинский останется единственным государственным языком.

Весной 2019 года Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подразумевается, что граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни.

Оппозиция назвала закон антиконституционным и потребовала отмены документа, однако парламент не пошел навстречу.

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