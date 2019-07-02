В КАП МВД объяснили очереди в спецЦОНах

В процессе запуска системы возникли технические проблемы с информационным маршрутом канала между ЦОНами, ДП и производителем документов и госномеров.

Второй день казахстанцы жалуются на очереди в спецЦОНах. В "Правительстве для граждан" уже давали разъяснения по этому поводу. Теперь ситуацию прокомментировали в КАП МВД РК, передает Zakon.kz.

Для оптимизации оказания государственных услуг с 1 июля введен в эксплуатацию программный веб-модуль по регистрации/перерегистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений, разработанный отечественной компанией.

Модулем предоставлен удаленный доступ для просмотра и проверки отсканированных копий документов (свидетельство о регистрации транспорта, водительские удостоверения и т.д.) который позволяет полицейским сверить сведения, согласовать и отправить заявку на изготовление продукции.

- В процессе запуска системы возникли технические проблемы с информационным маршрутом канала между ЦОНами, ДП и производителем документов и госномеров, что послужило задержке взаимообмена сведениями. Данные проблемы, которые затруднили оказание государственных услуг в cпецЦОНах, были устранены в кратчайшие сроки. Всего за 1 июля т.г. поступило 3620 заявок по регистрации и снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также выдачи водительских удостоверений. Выдано 3022 свидетельств о регистрации транспортных средств и 598 водительских удостоверении. По остальным заявкам в части регистрации транспорта дан мотивированный отказ, в том числе в связи с наличием действующих обременений, - пояснили в Комитете административной полиции МВД Республики Казахстан.

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