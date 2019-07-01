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Почему в спецЦОНах страны образовались очереди

С утра возникали систематические неполадки в работе информационных систем МВД, в результате чего в спецЦОНах образовались очереди.

Фото : kstnews.kz1 июля 2019, 16:56

С утра 1 июля посетители спецЦОНов страны столкнулись с очередями. Директор департамента по связям с общественностью "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай объяснил, почему это произошло, передает Zakon.kz.

- Как вы знаете, с сегодняшнего дня в соответствии с реформой, проводимой МВД, закрываются регистрационно-экзаменационные подразделения по стране и ликвидируются регистрационно-экзаменационные отделы при спецЦОНах. Теперь документы на регистрацию транспорта и выдача водительских удостоверений будут рассматриваться госорганом удаленно, по электронным заявкам. Однако, в связи с этими изменениями с утра возникали систематические неполадки в работе информационных систем МВД, в результате чего в спецЦОНах образовались очереди. На данный момент работа систем и сервисов частично восстановлена, - написал в Facebook Жуманбай.

Читайте также: МВД не будет больше проводить экзамены на водительские права

Ранее мы разъясняли, как можно будет получить водительское удостоверение по-новому.


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