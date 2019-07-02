Ануар Кумпекеев утратил доверие акима Павлодарской области

Соответствующие документы глава региона намерен направить в администрацию Президента.

Аким Павлодарской области Булат Бакуов на аппаратном совещании заявил, что утратил доверие к акиму Павлодара Ануару Кумпекееву, передает Zakon.kz.

На прошедшем 2 июля совещании Булат Бакуов сообщил, что ранее объявлял строгий выговор главе областного центра за расточительство бюджета. Речь идет о покупке дорогой квартиры, за что он получал выговор. Однако после этого он купил дорогую эбеновую мебель.

- Ануар Кумпекеев за неэффективное и расточительное использование бюджетных средств, связанное с покупкой дорогостоящей квартиры, получил выговор и опять наступает на те же грабли: закупает за шесть миллионов тенге эбеновую мебель. Игнорирует поручение Президента, прямое указание о запрете неприоритетных завышенных расходов из бюджета. 11 июня объявил ему строгий выговор... ...Кумпекеев полностью утратил мое доверие как к политическому государственному служащему. Соответствующие документы в Администрацию Президента будут направлены, - цитирует Бакауова Рavlodarnews.kz.

Он также добавил, что поручил подготовить проект распоряжения о возложении обязанностей акима города на Ермурата Нурханова - замакима Кумпекеева.

В свою очередь, в акимате Павлодара сообщили, что в настоящее время Кумпекеев на больничном.

Ануар Кумпекеев занимал должность акима Павлодара с августа 2018 года.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что акимат города намерен купить за 6 млн тенге два стола, два журнальных столика и шкафа из эбенового дерева. По информации, размещенной на сайте госзакупок, заказчиком работ на изготовление новой мебели выступил аппарат акимата Павлодара. Павлодарцев этот факт сильно возмутил.

А в ноябре прошлого года акимат Павлодара планировал приобрести двухуровневый пентхаус за 50 млн тенге. Как сообщалось, покупателем жилья выступил отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодара. После того как история с покупкой дорогостоящей квартиры получила широкий резонанс, в ситуацию вмешался аким области Булат Бакауов. Аким города Ануар Кумпекеев получил выговор за неэффективное расходование бюджетных средств, а купленный за бюджетные деньги особняк обменяли на семь квартир, которые позже передали детям-сиротам из числа очередников.

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