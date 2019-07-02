Марат Дауешов назначен зампредседателя Агентства по делам госслужбы

Он освобожден от должности заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики администрации Президента Республики Казахстан

Распоряжениями главы государства Марат Дауешов назначен заместителем председателя Агентства по делам государственной службы, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Дауешов Марат Еркинович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, он освобожден от должности заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан, - сообщается на сайте.

Дауешов Марат Еркинович



Последняя должность: Заведующий Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан

Дата рождения: 01.01.1971

Место рождения: КазССР; Акмолинская область; г. Степногорск

Владение языками: Казахский, русский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (1995);

Центрально-Азиатский университет (2003)

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат экономических наук

Трудовой стаж:

Заместитель генерального директора ООО «ВЛАД», г. Москва (1993-1997);

Главный специалист отдела поддержки предпринимательства и инфраструктуры Департамента поддержки малого предпринимательства акима Акмолинской области (09.1997-05.1998);

Главный специалист Секретариата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (02-03.1999);

Главный специалист Департамента по работе с кадрами в системе государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (03.1999-06.2000);

Консультант, главный эксперт Отдела кадровой работы Администрации Президента Республики Казахстан (06.2000-04.2004);

Главный инспектор Отдела кадровой политики Управления Организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-03.2005);

Главный инспектор Отдела кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (03.2005-02.2008);

Заведующий сектором Канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2008-10.2008);

Заведующий сектором Отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (10.2008-09.2011);

Руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (12.09.2011-01.2012);

Заведующий Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (с 01.2012)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Четыре медали Республики Казахстан, в том числе «Ерең еңбегі үшін»

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