Назначен ответсек Министерства культуры и спорта

Им стал Бакытжан Темирболат.

Распоряжением Президента РК назначен ответственный секретарь Минкультуры и спорта РК, передает Zakon.kz.

Им стал Бакытжан Темирболат.

- Темирболат Бакытжан Берикбайулы назначен ответственным секретарем Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

Бакытжан Берикбайулы Темирболат



Последняя должность: Временно исполняющий обязанности Начальника канцелярии Президента Республики Казахстан

Дата рождения: 10.12.1972

Место рождения: КазССР

Владение языками: Казахский, русский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

КазНУ им. аль-Фараби (1998, аспирантура 2000). Специальность "Политология"

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат политических наук по теме "Политическое представительство интересов в системе государственного управления: эволюция и современность (на примере РК)" (2010)

Трудовой стаж:

Научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (1998-2000);

Консультант Общественно-политического отдела, главный эксперт, заведующий сектором Отдела внутренней политики, главный инспектор Информационно-аналитического центра Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2006);

Главный инспектор Секретариата Совета Безопасности Республики Казахстан (2006-2007);

Заместитель начальника Канцелярии Президента РК (2007-2018);

Заведующий Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2018-20.03.2019);

Временно исполняющий обязанности Начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (с 20.03.2019)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Ордена: "Курмет" (2009), "Парасат" (2016)

Юбилейные медали

Научные, литературные труды, публикации:

Соавтор изданий "Парламент РК: становление, роль в реформах, перспективы" в трех книгах (2004), "Азиатский прорыв" (2005), серии "Хроника деятельности Первого Президента РК Н. А. Назарбаева" в 20-ти томах за период 1990-2014 гг. (2009-2014 гг.), а также автором многочисленных научных статей.

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