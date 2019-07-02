АО "АрселорМиттал Темиртау" привлечено к административной ответственности

Данное предприятие является крупнейшим в горно-металлургическом секторе

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан была проведена проверка АО "АрселорМиттал Темиртау", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Данное предприятие является крупнейшим в горно-металлургическом секторе Республики Казахстан и представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой.

- В ходе проверки выявлено, что данная организация не соблюдает требования нормативно-правовых актов в области использования атомной энергии, касающиеся обращений с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, обращений с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества. По результатам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях и предписание об устранении выявленных нарушений, - сообщили в Минэнерго.







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