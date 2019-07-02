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Полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа

Полицейские организовали "зеленый коридор", чтобы быстро госпитализировать ребенка.

Фото : Новости Новосибирска2 июля 2019, 18:36

Полицейские организовали "зеленый коридор" и помогли оперативно доставить выпавшего из окна 3 этажа ребенка до больницы, передает Zakon.kz.

Во время патрулирования на загородной трассе инспекторs Батальона патрульной полиции ДП ВКО Олжас Алимханов и Еркин Кадиров заметили легковой автомобиль, двигавшийся с превышением скоростного режима в сторону областного центра.

Заметив патрульный экипаж, водитель сразу же остановился и обратился за помощью. Как выяснилось, житель поселка Новая Бухтарма района Алтай Улан Копбаев вез свою полуторагодовалую дочь в областной центр.

Девочка, оставшаяся на короткое время без присмотра, забралась на подоконник открытого окна и, оперевшись на москитную сетку, выпала из окна третьего этажа. Отец быстро сориентировался в ситуации и, не теряя ни минуты, посадил ребенка вместе с женой в машину, чтобы направиться в областной центр.

Полицейские организовали "зеленый коридор" и беспрепятственно сопроводили семью до медицинского учреждения. Девочка была доставлена в приемный покой Центра матери и ребенка Усть-Каменогорска. Специалисты диагностировали многочисленные ушибы и ссадины. По словам отца, на сегодняшний день состояние девочки удовлетворительное.

Благодарный отец – Улан Копбаев написал обращение на имя начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области генерал-майора полиции Жанарбека Бактыбаева и попросил не оставить без внимания полицейских, проявивших отзывчивость. Улан, считает, что именно благодаря отзывчивости и помощи стражей порядка удалось сохранить жизнь его малышке.


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