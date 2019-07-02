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В Иране заявили о ликвидации шпионской сети, действовавшей на атомных объектах

Сообщается, что двое из раскрытой группы "были осуждены и получили длительные сроки заключения".

Фото : Википедия2 июля 2019, 19:18

Тегеран объявил во вторник о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах иностранных государств в различных областях экономики, в том числе на атомных объектах страны, передает ТАСС.

Агентство Fars, процитировало представителя иранского суда Голяма Хосейна Исмаили.

По его словам, "группа шпионов была выявлена иранскими спецслужбами в прошлом году". Исмаили уточнил, что "они (шпионы) действовали в чувствительных для страны центрах, включая атомные объекты и предприятия оборонной промышленности". "Большинство из них были арестованы", - указал представитель судебных властей Ирана.

Исмаили сообщил также, что двое из раскрытой группы "были осуждены и получили длительные сроки заключения". Иранские судебные власти, заметил он, завершили расследования и по делам остальных фигурантов, связанных с упомянутой шпионской сетью. По некоторым из них, сказал Исмаили, прокурор потребовал вынесения смертной казни.


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