Казахстанский боец запустил челлендж, к которому подключились Макгрегор, Стэйтем и Холлоуэй

Челендж для всех ударников.

Казахстанский боец MMA Карен Пашикян на своей странице в Instagram запустил новый флешмоб – #BottleCapChallenge, сообщает Zakon.kz.

Его правила просты - нужны ноги, хорошая растяжка и бутылка минералки.

Участники флешмоба должны ударом ноги (обязательно с разворота) открутить крышку бутылки.

Пашикян назвал свой прием "новым челленджем для всех ударников".

Флешмоб тут же набрал обороты. Вскоре к нему подключился английский актер Джейсон Стэйтем (ранее Пашикян бросил ему вызов) – и тоже сбил крышку с бутылки.

А вот у знаменитого бойца Макса Холлоуэя достойно влиться в ряды участников флешмоба не получилось

А его скандального коллеги Конора Макгрегора – вполне.

Чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова подошла к задаче оригинально – с использованием банки огурцов.

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