Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанский боец запустил челлендж, к которому подключились Макгрегор, Стэйтем и Холлоуэй

Челендж для всех ударников.

Фото : Соцсети2 июля 2019, 20:56

Казахстанский боец MMA Карен Пашикян на своей странице в Instagram запустил новый флешмоб – #BottleCapChallenge, сообщает Zakon.kz.

Его правила просты - нужны ноги, хорошая растяжка и бутылка минералки.

Участники флешмоба должны ударом ноги (обязательно с разворота) открутить крышку бутылки.

Пашикян назвал свой прием "новым челленджем для всех ударников".

Флешмоб тут же набрал обороты. Вскоре к нему подключился английский актер Джейсон Стэйтем (ранее Пашикян бросил ему вызов) – и тоже сбил крышку с бутылки.

А вот у знаменитого бойца Макса Холлоуэя достойно влиться в ряды участников флешмоба не получилось

А его скандального коллеги Конора Макгрегора – вполне.

Чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова подошла к задаче оригинально – с использованием банки огурцов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты