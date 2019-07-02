Замруководителя столичного департамента Нацбюро по противодействию коррупции водворен в ИВС

Генеральная прокуратура завершает расследование уголовного дела по факту превышения власти или должностных полномочий сотрудниками столичного департамента Национального бюро по противодействию коррупции.

Громкое задержание в Нур-Султане: в изолятор временного содержания водворен заместитель руководителя столичного департамента Нацбюро по противодействию коррупции Шынгыс Мырзахметов, пишет общественно-политическое издание "Время".

Генеральная прокуратура завершает расследование уголовного дела по факту превышения власти или должностных полномочий сотрудниками столичного департамента Национального бюро по противодействию коррупции.

Осенью 2018 года таможенников задержали якобы при получении взятки от осужденного за контрабанду человека, решившего вновь ввезти в Казахстан незадекларированное золото. Однако в ходе следствия стало очевидно, что работников департамента госдоходов подтолкнули к совершению преступления, а видеокамера оперативников даже сняла, как один из них несколько раз отказался от взятки.

В результате Главная Транспортная Прокуратура прекратила расследование в отношении таможенников, а вот сразу двоих сотрудников столичной антикоррупционной Службы, в том числе заместителя руководителя, водворили в изолятор временного содержания.

В ИВС оказались заместитель начальника столичного ДНБПК по оперативной работе Шынгыс Мырзахметов и Бауыржан Керимбеков.

Именно Бауыржан Керимбеков договаривался с таможенниками о том, чтобы они пропустили груз с драгметаллом, он же нашел людей, согласившихся ввезти золото, причем один из них оказался родственником Керимбекова.

Обоих задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 362 уголовного кодекса - "Превышение власти или должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия". Стоит отметить, что есть вероятность, что заместителю начальника столичного ДНБПК Мырзахметову будет предъявлено обвинение по делу о пытках в отношении сотрудника полиции.

Также в деле о провокации работников Департамента госдоходов заметную роль сыграл другой оперативник столичного Нацбюро Ержан Жакупов.

Именно он получил деньги от человека, отвечавшего за доставку золота в Казахстан, чтобы передать всю сумму специалисту таможенного поста. В Интернете даже есть видео этого момента.

Утверждается, что Жакупов, приехав на встречу с таможенником, успел шепнуть тому на ухо слово "Камера", будто хотел предупредить, что передача денег фиксируется на видео. Возможно, этот фактор сыграл определенную роль и Жакупов не был задержан вместе с Керимбековым и Мырзахметовым. Есть вероятность, что он будет проходить по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения Мырзахметову и Керимбекову.

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