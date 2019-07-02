Аким Атырауской области встретился с руководством компании "Chevron"

Как рассказал Нурлан Ногаев, в настоящее время конфликт на месторождении урегулирован, жизни и здоровью всех сотрудников ничего не угрожает.

При встрече стороны обсудили бытовой конфликт на месторождении "Тенгиз", который произошел 29 июня текущего года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

2 июля, аким Атырауской области Нурлан Ногаев встретился с президентом "Chevron" по разведке и добыче в Европе, Евразии и Ближнем Востоке Тоддом Леви. Как рассказал Нурлан Ногаев, в настоящее время конфликт урегулирован, жизни и здоровью всех сотрудников Тенгизского проекта ничего не угрожает.

В свою очередь Тодд Леви отметил, что политика компании "Chevron" подразумевает под собой равное уважение всех сотрудников компании и гарантирует им равные права и обязанности.

- Мы проведем разъяснительную работу по принятию необходимых мер и недопущению подобных случаев в будущем со всеми подрядными организациями, осуществляющими деятельность на Тенгизском проекте. Выражаю благодарность местным исполнительным органам и правоохранительным структурам за быстрое урегулирование инцидента. Мы очень надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество, - заверил Тодд Леви.

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